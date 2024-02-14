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Гуревич Борис Зеликович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

17.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Гуревич Зелик

Мать: Гуревич (Гуревич) Голда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Гуревич) Сарра Борисовна

Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванова (Гуревич) Ирина (Роня)

Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
03.08.1900

Сын: Гуревич Зелик Борисович

Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Гуревич) Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гуревич Еремей Борисович

Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гуревич Самуил Борисович

Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гуревич Яков Борисович

Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Смерть
17.11.1943

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