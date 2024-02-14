Гуревич Борис Зеликович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти17.11.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Гуревич Зелик
Мать: Гуревич (Гуревич) Голда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Гуревич) Сарра Борисовна
Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванова (Гуревич) Ирина (Роня)
Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
03.08.1900
Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Гуревич) Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Смерть
17.11.1943