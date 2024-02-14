Гуревич Зелик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Gurevitch) Miriam
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Берл
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилкин (Гуревич) Вера
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротин (Гуревич) Сарра
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротин (Гуревич) Малка
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Миней
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Яков
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
1863
Сын: Гуревич Вениамин Зеликович
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда
Смерть
Неизвестно