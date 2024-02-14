Гуревич Зелик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Зелик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович

Мать: Гуревич (Гуревич) Цвирка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Gurevitch) Miriam

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Берл

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкин (Гуревич) Вера

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротин (Гуревич) Сарра

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротин (Гуревич) Малка

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Миней

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Яков

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гуревич Вениамин Зеликович

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Рождение ребёнка
1865

Сын: Гуревич Борис Зеликович

Мать ребёнка: Гуревич (Гуревич) Голда

Смерть
Неизвестно

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