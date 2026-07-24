Овсянников ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ
мужской, родился 1851
умер Неизвестно
ОтецОвсянников СТЕПАН ТАРАСОВИЧ1805 г.р.
Супруги
(Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА1855 г.р.
Дети
Овсянников СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ1873 г.р.
(Овсянникова) ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА1874 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
1851
Отец: Овсянников СТЕПАН ТАРАСОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Сын: Овсянников СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: (Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Овсянникова) ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА
Мать ребёнка: (Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1875
Сын: Овсянников ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: (Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА
Смерть
Неизвестно