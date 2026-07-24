Овсянников ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Овсянников ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1851

умер Неизвестно

Отец
Овсянников СТЕПАН ТАРАСОВИЧ1805 г.р.
Супруги
(Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА1855 г.р.
Дети
Овсянников СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ1873 г.р.
(Овсянникова) ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Овсянников СТЕПАН ТАРАСОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1872

Жена: (Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1873

Сын: Овсянников СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: (Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Овсянникова) ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА

Мать ребёнка: (Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1875

Сын: Овсянников ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: (Елисеева) ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА

Смерть
Неизвестно

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