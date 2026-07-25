Овсянников СТЕПАН ТАРАСОВИЧ
мужской, родился 1805
умер Около 1783
Дети
Овсянников ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ1828 г.р.
Овсянников ГЛЕБ СТЕПАНОВИЧ1829 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1783
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Овсянников ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Овсянников ГЛЕБ СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Овсянникова) АННА СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Овсянникова) ОЛЬГА СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Овсянников СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Морозова (Овсянникова) ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Овсянников ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Рябушинская (Овсянникова) АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Овсянников НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана