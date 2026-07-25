Овсянников СТЕПАН ТАРАСОВИЧ 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овсянников СТЕПАН ТАРАСОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1805

умер Около 1783

Дети
Овсянников ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ1828 г.р.
Овсянников ГЛЕБ СТЕПАНОВИЧ1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1783

Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Овсянников ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Овсянников ГЛЕБ СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Овсянникова) АННА СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Овсянникова) ОЛЬГА СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Овсянников СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Морозова (Овсянникова) ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Овсянников ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Рябушинская (Овсянникова) АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Овсянников НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

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