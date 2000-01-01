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Посадов Александр

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Место рождения

Урваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Посадов Митрофан

Мать: Посадова Надежда

Урваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадов Константин

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадов Игорь

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
Неизвестно
Ленинград
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