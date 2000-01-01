Посадов Александр
Место рожденияУрваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Посадов Митрофан
Мать: Посадова Надежда
Урваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посадов Константин
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посадов Игорь
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
Неизвестно
Ленинград