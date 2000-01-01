Посадова (Селезнёва) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Селезнёв Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рощина Анна
Отец ребёнка: Посадов Митрофан
Рождение ребёнка
1909
Сын: Посадов Константин
Отец ребёнка: Посадов Митрофан
Рождение ребёнка
1913
Сын: Посадов Александр
Отец ребёнка: Посадов Митрофан
Урваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Посадов Сергей
Отец ребёнка: Посадов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посадов Алексей
Отец ребёнка: Посадов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Посадов Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Посадов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посадов Иван
Отец ребёнка: Посадов Митрофан
Смерть
Неизвестно