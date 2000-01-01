Посадова (Селезнёва) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посадова (Селезнёва) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Селезнёв Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рощина Анна

Отец ребёнка: Посадов Митрофан

Рождение ребёнка
1909

Сын: Посадов Константин

Отец ребёнка: Посадов Митрофан

Рождение ребёнка
1913

Сын: Посадов Александр

Отец ребёнка: Посадов Митрофан

Урваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Посадов Сергей

Отец ребёнка: Посадов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадов Алексей

Отец ребёнка: Посадов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Посадов Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посадов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадов Иван

Отец ребёнка: Посадов Митрофан

Смерть
Неизвестно
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