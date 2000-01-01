Посадов Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посадов Митрофан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Посадов Дмитрий

Мать: Праскева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рощина Анна

Мать ребёнка: Посадова Надежда

Рождение ребёнка
1909

Сын: Посадов Константин

Мать ребёнка: Посадова Надежда

Рождение ребёнка
1913

Сын: Посадов Александр

Мать ребёнка: Посадова Надежда

Урваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Посадов Сергей

Мать ребёнка: Посадова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Посадова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадов Алексей

Мать ребёнка: Посадова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посадова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посадов Иван

Мать ребёнка: Посадова Надежда

Смерть
1956
Выкса
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