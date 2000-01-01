Посадов Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Посадов Дмитрий
Мать: Праскева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рощина Анна
Мать ребёнка: Посадова Надежда
Рождение ребёнка
1909
Сын: Посадов Константин
Мать ребёнка: Посадова Надежда
Рождение ребёнка
1913
Сын: Посадов Александр
Мать ребёнка: Посадова Надежда
Урваново, Ляховской р-н, Горьковской (или Владимирской) обл.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Посадов Сергей
Мать ребёнка: Посадова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Посадова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посадов Алексей
Мать ребёнка: Посадова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посадова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посадов Иван
Мать ребёнка: Посадова Надежда
Смерть
1956
Выкса