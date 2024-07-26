Парфенов Афанасий Никифоров
Место рождения
Дата рождения31.01.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1836 ст.
Отец: Никифор Леонтьев
Мать: Ирина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ильина
Военная служба
Неизвестно
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Парфенова) Параскева Афанасьева
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: (Парфенова) Ксения Афанасьева
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Смерть
Неизвестно