Парфенов Афанасий Никифоров 31.01.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Парфенов Афанасий Никифоров

Место рождения

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.01.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Жена

Вычислено 1836 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1836 ст.

Отец: Никифор Леонтьев

Мать: Ирина Сергеева

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ильина

Военная служба
Неизвестно
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Парфенова) Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: (Парфенова) Ксения Афанасьева

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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