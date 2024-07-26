Брызгина (Парфенова) Надежда Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848 ст.
Отец: Никифор Леонтьев
Мать: Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев
Бракосочетание
10.11.1861 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: (Брызгина) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев
Смерть
Неизвестно