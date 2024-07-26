Брызгина (Парфенова) Надежда Никифорова Вычислено 1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Брызгина (Парфенова) Надежда Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848 ст.

Отец: Никифор Леонтьев

Мать: Ирина Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгин Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1861 ст.

Муж: Брызгин Дмитрий Тимофеев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Брызгин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: (Брызгина) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Брызгин Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Брызгин Дмитрий Тимофеев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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