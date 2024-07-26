Парфенов Иван Никифоров 23.03.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Парфенов Иван Никифоров

Место рождения

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Жена

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1846 ст.

Отец: Никифор Леонтьев

Мать: Ирина Сергеева

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Парфенова) Надежда Иванова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Парфенов Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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