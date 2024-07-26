Парфенов Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения23.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1846 ст.
Отец: Никифор Леонтьев
Мать: Ирина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Парфенова) Надежда Иванова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно