Байрамов Айдар
Место рожденияБугульма
Дата рождения25.03.1970
Дата смерти13.12.2001
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970
Отец: Байрамов Нургалий
Мать: Байрамова Язиля
Бракосочетание
30.08.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.2001
Причина смерти: Самоубийство