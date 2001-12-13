Байрамов Айдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамов Айдар

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Место рождения

Бугульма

Дата рождения

25.03.1970

Дата смерти

13.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970

Отец: Байрамов Нургалий

Мать: Байрамова Язиля

Бракосочетание
30.08.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.12.2001
Причина смерти: Самоубийство

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