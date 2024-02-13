Байрамова Язиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1940
Дата смерти09.05.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1940
Отец: Каримул
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Байрамов Нургалий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байрамов Нургалий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байрамов Нургалий
Рождение ребёнка
15.09.1964
Сын: Байрамов Дамир
Отец ребёнка: Байрамов Нургалий
Рождение ребёнка
25.03.1970
Сын: Байрамов Айдар
Отец ребёнка: Байрамов Нургалий
Смерть
09.05.1993