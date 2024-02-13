Байрамова Язиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамова Язиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1940

Дата смерти

09.05.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1964 г.р.
1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1940

Отец: Каримул

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Байрамов Нургалий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байрамов Нургалий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамов Нургалий

Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Байрамов Дамир

Отец ребёнка: Байрамов Нургалий

Рождение ребёнка
25.03.1970

Сын: Байрамов Айдар

Отец ребёнка: Байрамов Нургалий

Смерть
09.05.1993

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