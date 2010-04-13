Байрамов Нургалий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 13.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байрамов Аухадий
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Байрамова Язиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байрамова Язиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байрамова Язиля
Рождение ребёнка
15.09.1964
Сын: Байрамов Дамир
Мать ребёнка: Байрамова Язиля
Рождение ребёнка
25.03.1970
Сын: Байрамов Айдар
Мать ребёнка: Байрамова Язиля
Смерть
Около 13.04.2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость