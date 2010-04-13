Байрамов Нургалий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайрамов Нургалий

Байрамов Нургалий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 13.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1940 г.р.

Дети

1964 г.р.
1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байрамов Аухадий

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Байрамова Язиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байрамова Язиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамова Язиля

Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Байрамов Дамир

Мать ребёнка: Байрамова Язиля

Рождение ребёнка
25.03.1970

Сын: Байрамов Айдар

Мать ребёнка: Байрамова Язиля

Смерть
Около 13.04.2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.