Тихонова (Гончаренко) Варвара Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Гончаренко) Варвара Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Тихонов Никифор Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.02.1897 ст.

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Тихонов Никифор Иванович

Марьевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CT-1?i=138&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Тихонов Никифор Иванович

Марьевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SL-H?i=260&cc=3511744&cat=1009232
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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