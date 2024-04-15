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Тихонов Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Жена: Тихонова Варвара Платоновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.02.1897 ст.

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Тихонова Варвара Платоновна

Марьевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CT-1?i=138&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.

Дочь: Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Тихонова Варвара Платоновна

Марьевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SL-H?i=260&cc=3511744&cat=1009232
Место жительства
Неизвестно
Марьевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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