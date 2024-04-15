Тихонов Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7X?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.02.1897 ст.
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Тихонова Варвара Платоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CT-1?i=138&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Тихонова Варвара Платоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SL-H?i=260&cc=3511744&cat=1009232
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно