Гончаренко Платон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гончаренко София Платоновна
Мать ребёнка: Гончаренко Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
04.02.1878 ст.
Сын: Гончаренко Семен Платонович
Мать ребёнка: Гончаренко Дарья Даниловна
Восприемник
30.11.1878 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Андрей Григорьевич Гончаренко
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.
Сын: Гончаренко Иван Платонович
Мать ребёнка: Гончаренко Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно