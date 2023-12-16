Гончаренко Платон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Платон Семенович

Гончаренко Платон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гончаренко София Платоновна

Мать ребёнка: Гончаренко Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
04.02.1878 ст.

Сын: Гончаренко Семен Платонович

Мать ребёнка: Гончаренко Дарья Даниловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
30.11.1878 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Андрей Григорьевич Гончаренко
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.

Сын: Гончаренко Иван Платонович

Мать ребёнка: Гончаренко Дарья Даниловна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Дарья Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close