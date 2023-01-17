Камбаров Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: Камбаров Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Камбаров Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Камбарова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Камбарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Камбаров Арсений Иванович
Мать ребёнка: не указана
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно