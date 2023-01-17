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Камбаров Иван Петрович

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Место рождения

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Камбаров Пётр

Мать: не указана

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Камбаров Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Камбаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Камбарова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Камбарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Камбаров Арсений Иванович

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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