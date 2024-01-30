(Шарабарина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарабарина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарабарин Федот

Мать: Шарабарина Евдокия

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