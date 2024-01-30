Шарабарина (Шадрина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти05.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Отец: Шадрин Иван (Федорович)
Мать: ???
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Шарабарин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шарабарин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарабарин ?
Отец ребёнка: Шарабарин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарабарин ?
Отец ребёнка: Шарабарин Федот
Смерть
05.01.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно