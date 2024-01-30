Шарабарина (Шадрина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабарина (Шадрина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

05.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: Шадрин Иван (Федорович)

Мать: ???

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Шарабарин Федот

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шарабарин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарабарин ?

Отец ребёнка: Шарабарин Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарабарин ?

Отец ребёнка: Шарабарин Федот

Смерть
05.01.1987
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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