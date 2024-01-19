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Шарабарин Федот

Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

03.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шарабарин Моисей

Мать: не указана

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарабарин ?

Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарабарин ?

Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия

Смерть
03.08.1944
Мариндзе, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила
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