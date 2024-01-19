Шарабарин Федот
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти03.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шарабарин Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарабарин ?
Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарабарин ?
Мать ребёнка: Шарабарина Евдокия
Смерть
03.08.1944
Мариндзе, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила