Феодора Ивановна Между 1801 и 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодора Ивановна

Место рождения

Боркино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Между 1801 и 1802

Дата смерти

14.11.1848

Пол

Женский

Отец

Между 1775 и 1776 г.р.

Мать

Между 1779 и 1780 г.р.

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802

Отец: Иван Исаевич

Мать: Екатерина Ивановна

Боркино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1817

Муж: Андрей Иванович

Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1819

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Макарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.11.1848
Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

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