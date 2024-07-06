Феодора Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1801 и 1802
Дата смерти14.11.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802
Отец: Иван Исаевич
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
14.01.1817
Муж: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1819
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Макарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.11.1848