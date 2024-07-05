Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения02.07.1799
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1799
Отец: Иван Фадеевич
Мать: Фекла Афанасьевна
Бракосочетание
14.01.1817
Жена: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1819
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Место жительства
До 1830
Место жительства
С 1830 по 1840
Место жительства
После 1840
Смерть
После 1864