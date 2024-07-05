Андрей Иванович 02.07.1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Иванович

Место рождения

Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.07.1799

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Между 1761 и 1762 г.р.

Мать

Между 1771 и 1772 г.р.

Жена

Между 1801 и 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1799

Отец: Иван Фадеевич

Мать: Фекла Афанасьевна

Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1817

Жена: Феодора Ивановна

Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1819

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Макарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
До 1830
Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1830 по 1840
Макарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
После 1840
Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1864
Юшино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

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