Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна
Место рожденияд. Актуково
Дата рождения22.01.1926
Дата смерти09.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1950
Рождение ребёнка
16.04.1952
Сын: Мукимханов Хамит
Отец ребёнка: Мухимханов Анвар Самерханович
Рождение ребёнка
16.04.1952
Рождение ребёнка
15.10.1957
Смерть
09.06.2019
Похороны
Неизвестно