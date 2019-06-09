Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна

Место рождения

д. Актуково

Дата рождения

22.01.1926

Дата смерти

09.06.2019

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1926

Отец: Шарибжанов Абдулла

Мать: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухимханов Анвар Самерханович

Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухимханов Анвар Самерханович

Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Мукимханов Хамит

Отец ребёнка: Мухимханов Анвар Самерханович

Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухимханов Анвар Самерханович

Рождение ребёнка
15.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухимханов Анвар Самерханович

Смерть
09.06.2019
Похороны
Неизвестно

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