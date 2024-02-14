Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан
Место рожденияд.Актуково
Дата рождения1894
Дата смерти22.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Салават Аляутдин
Мать: Мяргубжан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Абдуллин Хамзя
Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Абдуллина) Шафика
Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла
Рождение ребёнка
1921
Сын: Абдуллин Анвар
Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла
Рождение ребёнка
22.01.1926
Дочь: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна
Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла
Рождение ребёнка
30.12.1929
Дочь: (Абдуллина) Равза
Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла
Рождение ребёнка
?.08.1940
Дочь: (Абдуллина) Аминя
Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла
Смерть
22.08.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно