Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Место рождения

д.Актуково

Дата рождения

1894

Дата смерти

22.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Салават Аляутдин

Мать: Мяргубжан

Рождение ребёнка
1916

Сын: Абдуллин Хамзя

Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Абдуллина) Шафика

Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла

Рождение ребёнка
1921

Сын: Абдуллин Анвар

Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла

Рождение ребёнка
22.01.1926

Дочь: Мукимханова (Абдуллина) Рафика Абдуллиновна

Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла

Рождение ребёнка
30.12.1929

Дочь: (Абдуллина) Равза

Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла

Рождение ребёнка
?.08.1940

Дочь: (Абдуллина) Аминя

Отец ребёнка: Шарибжанов Абдулла

Смерть
22.08.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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