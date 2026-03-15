Беляева Матрена Давыдовна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Беляева Матрена Давыдовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1816

умерла 23.10.1888, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Беляев Тимофей Ермилович10.06.1819 ст. г.р.
Дети
Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич1835 ст. г.р.
(Беляева) Анна Тимофеевна1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Тимофей Ермилович

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Беляева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Беляева) Аграфена Тимофеевна

Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Беляева) Аксинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Беляев Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Беляева) Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
23.10.1888
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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