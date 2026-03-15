Беляева Матрена Давыдовна
женский, родилась 1816
умерла 23.10.1888, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Беляев Тимофей Ермилович10.06.1819 ст. г.р.
Дети
Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич1835 ст. г.р.
(Беляева) Анна Тимофеевна1844 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Беляева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Беляева) Аграфена Тимофеевна
Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Беляева) Аксинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Беляев Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Беляева) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Беляев Тимофей Ермилович
Смерть
23.10.1888