Беляев Тимофей Ермилович 10.06.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Беляев Тимофей Ермилович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 10.06.1819 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Беляев (Беляев) Ермил Михайлович1774 ст. г.р.
Мать
Беляева Василиса1776 ст. г.р.
Супруги
Беляева Матрена Давыдовна1816 г.р.
Дети
Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич1835 ст. г.р.
(Беляева) Анна Тимофеевна1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1819 ст.

Отец: Беляев (Беляев) Ермил Михайлович

Мать: Беляева Василиса

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Матрена Давыдовна

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Беляева) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Беляева) Аграфена Тимофеевна

Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Беляева) Аксинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Беляев Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Беляева) Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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