Беляев Тимофей Ермилович
мужской, родился 10.06.1819 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецБеляев (Беляев) Ермил Михайлович1774 ст. г.р.
МатьБеляева Василиса1776 ст. г.р.
Супруги
Беляева Матрена Давыдовна1816 г.р.
Дети
Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич1835 ст. г.р.
(Беляева) Анна Тимофеевна1844 г.р.Показать еще 4
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Рождение
10.06.1819 ст.
Отец: Беляев (Беляев) Ермил Михайлович
Мать: Беляева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Беляев (Беляев) Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Беляева) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Беляева) Аграфена Тимофеевна
Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Беляева) Аксинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Беляев Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Беляева) Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Беляева Матрена Давыдовна
Смерть
Неизвестно