Тит Стефанов
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1898
Жена: Ольга Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1899
Сын: Алексей Титов
Мать ребёнка: Ольга Андреева
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Анна Титова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
Смерть
Неизвестно