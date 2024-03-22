Тит Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Стефанов

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: ?

Мать: ?

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1898

Жена: Ольга Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1899

Сын: Алексей Титов

Мать ребёнка: Ольга Андреева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1901

Дочь: Анна Титова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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