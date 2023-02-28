Ольга Андреева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1898
Муж: Тит Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1899
Сын: Алексей Титов
Отец ребёнка: Тит Стефанов
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Тит Стефанов
Смерть
Неизвестно