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Ольга Андреева

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1898

Муж: Тит Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1899

Сын: Алексей Титов

Отец ребёнка: Тит Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1901

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Тит Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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