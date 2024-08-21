Петрова (Новикова) Пелагия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Петр
Рождение ребёнка
18.12.1930
Дочь: Кумпан Эмма Петровна
Отец ребёнка: Петров Петр
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Петрова Вера Петровна
Отец ребёнка: Петров Петр
Смерть
1975
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область