Петрова (Новикова) Пелагия Федоровна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Новикова) Пелагия Федоровна

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Место рождения

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Новиков Федор Кириллович

Мать: Новикова (Казакова) Ольга Васильевна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Петр

Рождение ребёнка
18.12.1930

Дочь: Кумпан Эмма Петровна

Отец ребёнка: Петров Петр

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Петрова Вера Петровна

Отец ребёнка: Петров Петр

Смерть
1975
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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