Кумпан Эмма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумпан Эмма Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1930

Дата смерти

28.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930

Отец: Петров Петр

Мать: Петрова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Катко Галина Понтейлемоновна

Отец ребёнка: Кумпан Понтейлемон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кумпан Александр Понтейлемонович

Отец ребёнка: Кумпан Понтейлемон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумпан Понтейлемон Михайлович

Смерть
28.08.2010
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