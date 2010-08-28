Кумпан Эмма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1930
Дата смерти28.08.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930
Отец: Петров Петр
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Катко Галина Понтейлемоновна
Отец ребёнка: Кумпан Понтейлемон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кумпан Александр Понтейлемонович
Отец ребёнка: Кумпан Понтейлемон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.2010