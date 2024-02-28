Катко Галина Понтейлемоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатко Галина Понтейлемоновна

Катко Галина Понтейлемоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Кумпан Понтейлемон Михайлович

Мать: Кумпан Эмма Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close