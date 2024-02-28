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Катко Галина Понтейлемоновна
Катко Галина Понтейлемоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Женский
Отец
Кумпан Понтейлемон Михайлович
Мать
Кумпан Эмма Петровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Кумпан Понтейлемон Михайлович
Мать:
Кумпан Эмма Петровна
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