Коноплёва (Сидорова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Сидорова) Мария Никифоровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сидоров Никифор

Мать: Сидорова Акилина Афанасьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Коноплёв Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Коноплёв Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Коноплёв Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Коноплёва Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1897 ст.

Сын: Коноплёв Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплёв Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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