Коноплёва (Сидорова) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Сидоров Никифор
Рождение ребёнка
1888
Сын: Коноплёв Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Коноплёв Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Коноплёва Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1897 ст.
Сын: Коноплёв Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплёв Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Коноплёв Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно