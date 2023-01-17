Сидорова Акилина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Коноплёва Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Сидоров Никифор
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Василий Никифорович
Отец ребёнка: Сидоров Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Никифор
Смерть
Неизвестно