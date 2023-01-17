Сидорова Акилина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Акилина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Коноплёва Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Сидоров Никифор

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Василий Никифорович

Отец ребёнка: Сидоров Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Никифор

Смерть
Неизвестно
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