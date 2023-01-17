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Гильдерман Андрей Эдуардович

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Место рождения

Новая Хмелевка, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

15.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1973

Отец: Гильдерман Эдуард Эдуардович

Мать: Ефимова Галина Михайловна

Новая Хмелевка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.09.2010

Дочь: Гильдерман Арина Андреевна

Мать ребёнка: Гильдерман Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
15.04.2012

Дочь: Гильдерман София Андреевна

Мать ребёнка: Гильдерман Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
23.05.2021

Сын: Гильдерман Марк Андреевич

Мать ребёнка: Гильдерман Светлана Андреевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильдерман Светлана Андреевна

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