Гильдерман Андрей Эдуардович
Место рождения
Дата рождения15.02.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1973
Рождение ребёнка
12.09.2010
Дочь: Гильдерман Арина Андреевна
Мать ребёнка: Гильдерман Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
15.04.2012
Дочь: Гильдерман София Андреевна
Мать ребёнка: Гильдерман Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
23.05.2021
Сын: Гильдерман Марк Андреевич
Мать ребёнка: Гильдерман Светлана Андреевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно