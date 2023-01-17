Гильдерман (Яковлева) Светлана Андреевна
Место рождения
Дата рождения1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Рождение ребёнка
12.09.2010
Дочь: Гильдерман Арина Андреевна
Отец ребёнка: Гильдерман Андрей Эдуардович
Рождение ребёнка
15.04.2012
Дочь: Гильдерман София Андреевна
Отец ребёнка: Гильдерман Андрей Эдуардович
Рождение ребёнка
23.05.2021
Сын: Гильдерман Марк Андреевич
Отец ребёнка: Гильдерман Андрей Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно