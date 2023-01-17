Гильдерман (Яковлева) Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильдерман (Яковлева) Светлана Андреевна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Яковлев Андрей Вячеславович

Мать: Логвенкова Ирина Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.09.2010

Дочь: Гильдерман Арина Андреевна

Отец ребёнка: Гильдерман Андрей Эдуардович

Рождение ребёнка
15.04.2012

Дочь: Гильдерман София Андреевна

Отец ребёнка: Гильдерман Андрей Эдуардович

Рождение ребёнка
23.05.2021

Сын: Гильдерман Марк Андреевич

Отец ребёнка: Гильдерман Андрей Эдуардович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильдерман Андрей Эдуардович

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