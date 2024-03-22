Солодкова (Флорова) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения29.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1880 ст.
Отец: Флоров Фёдор Степанович
Мать: Флорова Анна Алексеевна
Бракосочетание
10.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Солодков Иван Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно