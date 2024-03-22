Солодкова (Флорова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкова (Флорова) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

29.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1880 ст.

Отец: Флоров Фёдор Степанович

Мать: Флорова Анна Алексеевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Бракосочетание
10.11.1899 ст.

Муж: Солодков Иван Андреевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Солодков Иван Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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