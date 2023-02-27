Флоров Фёдор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлоров Фёдор Степанович

Флоров Фёдор Степанович

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1843 ст.

Дата смерти

01.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.

Отец: Флоров Степан Алексеевич

Мать: Флорова Прасковья Степановна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Дочь: Барашкина (Флорова) Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.

Сын: Флоров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1873 ст.

Сын: Флоров Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1875 ст.

Сын: Флоров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1878 ст.

Сын: Флоров Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1880 ст.

Дочь: Солодкова (Флорова) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
01.01.1901 ст.
Хатунь, Ступино, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.