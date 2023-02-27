Флоров Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843 ст.
Дата смерти01.01.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Дочь: Барашкина (Флорова) Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1871 ст.
Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.04.1873 ст.
Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.09.1875 ст.
Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.1878 ст.
Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1880 ст.
Дочь: Солодкова (Флорова) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Флорова (Палкина) Анна Алексеевна
Смерть
01.01.1901 ст.