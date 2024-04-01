Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев

Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Белов Дмитрий Уряд. Р. Плосского Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова ?

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Белов Кто То Михайлов

Мать ребёнка: Белова ?

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Белов Кто То Михайлов

Мать ребёнка: Белова ?

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: (Белова) Кто То Михайлова

Мать ребёнка: Белова ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.