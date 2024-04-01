Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Белов Дмитрий Уряд. Р. Плосского Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова ?
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Белова ?
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Белова ?
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: (Белова) Кто То Михайлова
Мать ребёнка: Белова ?
Смерть
Неизвестно