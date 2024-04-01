Белова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелова ?

Белова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Белов Кто То Михайлов

Отец ребёнка: Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Белов Кто То Михайлов

Отец ребёнка: Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: (Белова) Кто То Михайлова

Отец ребёнка: Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.