Белова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: (Белова) Кто То Михайлова
Отец ребёнка: Белов Михаил Казак Пос. Плосского Дмитриев
Смерть
Неизвестно