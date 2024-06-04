Демехов Михей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Демехов Яков (Якушко)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Демехов Иван (Ивашко) Михеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Демехов Тимофей (Тимошка) Михеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1671