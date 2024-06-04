Демехов Михей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демехов Михей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Демехов Яков (Якушко)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Демехов Иван (Ивашко) Михеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Демехов Степан Михеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Демехов Тимофей (Тимошка) Михеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1671

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