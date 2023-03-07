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Демехов Степан Михеев

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Место рождения

поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Демехов Михей Яковлев

Мать: не указана

поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1657

Сын: Демешев Павел Степанов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
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