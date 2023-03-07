Демехов Степан Михеев
Место рожденияпоч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Демехов Михей Яковлев
Мать: не указана
поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1657
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671