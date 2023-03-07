Демехов Тимофей (Тимошка) Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демехов Тимофей (Тимошка) Михеев

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Место рождения

поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Демехов Михей Яковлев

Мать: не указана

поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч., что было займище на речке Чернушке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
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