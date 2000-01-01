Мягкова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Мягков Тихон Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мягков Тихон Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Анисия Тихоновна
Отец ребёнка: Мягков Тихон Кузьмич
Воронежская обл., Панинский р-н, с. Криуша Пол: женщина Приговор: спецпоселение Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; УВД Воронежской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мягков Тихон Кузьмич
Смерть
Неизвестно