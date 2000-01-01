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Мягкова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мягков Семен Тихонович

Отец ребёнка: Мягков Тихон Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Тихон Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Анисия Тихоновна

Отец ребёнка: Мягков Тихон Кузьмич

Воронежская обл., Панинский р-н, с. Криуша Пол: женщина Приговор: спецпоселение Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; УВД Воронежской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Мягков Тихон Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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