Мягков Тихон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мягков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Мягкова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мягкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Анисия Тихоновна
Мать ребёнка: Мягкова Пелагея
Воронежская обл., Панинский р-н, с. Криуша Пол: женщина Приговор: спецпоселение Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; УВД Воронежской обл.
Арест
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мягкова Пелагея
Смерть
Неизвестно