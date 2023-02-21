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Мягков Тихон Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мягков Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мягков Семен Тихонович

Мать ребёнка: Мягкова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Анисия Тихоновна

Мать ребёнка: Мягкова Пелагея

Воронежская обл., Панинский р-н, с. Криуша Пол: женщина Приговор: спецпоселение Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; УВД Воронежской обл.
Арест
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Мягкова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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