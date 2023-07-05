Кучина Александра Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина Александра Иларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912

Отец: Кучин Иларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1938

Сын: Васильев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
08.06.?

Дочь: Минаева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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