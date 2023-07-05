Кучина Александра Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912
Отец: Кучин Иларион
Рождение ребёнка
07.10.1938
Сын: Васильев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
08.06.?
Дочь: Минаева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно