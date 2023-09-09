Кучин Иларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучин Василий Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучин Николай Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучина Мария Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кучина Анна Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кучина Анна Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: Кучина Александра Иларионовна
Мать ребёнка: не указана