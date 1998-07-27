Васильев Анатолий Алексеевич 07.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1938

Дата смерти

27.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1938

Отец: Васильев Алексей Степанович

Мать: Кучина Александра Иларионовна

Рождение ребёнка
04.12.1964

Дочь: Васильева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Фурина Валентина Егоровна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1967

Дочь: Васильева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Фурина Валентина Егоровна

Смерть
27.07.1998

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