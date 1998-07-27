Васильев Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1938
Дата смерти27.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1938
Рождение ребёнка
04.12.1964
Дочь: Васильева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Фурина Валентина Егоровна
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1967
Дочь: Васильева Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Фурина Валентина Егоровна
Смерть
27.07.1998