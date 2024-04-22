Рудик (Сидоренко) Агафия Петровна
Место рождения
Дата рождения18.04.1792
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1792
Бракосочетание
05.11.1816
Рождение ребёнка
13.10.1817
Дочь: Рудик Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович
Рождение ребёнка
08.10.1819
Дочь: Рудик Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович
Рождение ребёнка
05.11.1821
Дочь: Рудик Зиновия Прокофьевна
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович
Рождение ребёнка
03.07.1823
Дочь: Бурлей Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович
Рождение ребёнка
26.06.1825
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович
Рождение ребёнка
10.07.1827
Сын: Рудик Антоний Прокофьевич
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович
Рождение ребёнка
11.06.1829
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович
Рождение ребёнка
07.05.1833
Дочь: Кулик Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович