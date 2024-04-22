Рудик (Сидоренко) Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудик (Сидоренко) Агафия Петровна

Рудик (Сидоренко) Агафия Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

18.04.1792

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1792

Отец: Сидоренко Петр Яковлевич

Мать: Сидоренко Татьяна Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1816

Муж: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1817

Дочь: Рудик Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1819

Дочь: Рудик Пелагея Прокофьевна

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1821

Дочь: Рудик Зиновия Прокофьевна

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1823

Дочь: Бурлей Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1825

Сын: Рудик Давид Прокофьевич

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1827

Сын: Рудик Антоний Прокофьевич

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1829

Сын: Рудик Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1833

Дочь: Кулик Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Рудик Прокофий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close