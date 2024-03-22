Рудик Прокофий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти25.12.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
05.11.1816
Жена: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
13.10.1817
Дочь: Рудик Параскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1819
Дочь: Рудик Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1821
Дочь: Рудик Зиновия Прокофьевна
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1823
Дочь: Бурлей Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
26.06.1825
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1827
Сын: Рудик Антоний Прокофьевич
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
11.06.1829
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Рождение ребёнка
07.05.1833
Дочь: Кулик Ирина Прокофьевна
Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна
Смерть
25.12.1841