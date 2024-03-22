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Рудик Прокофий Емельянович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1782

Дата смерти

25.12.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1816

Жена: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1817

Дочь: Рудик Параскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1819

Дочь: Рудик Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1821

Дочь: Рудик Зиновия Прокофьевна

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1823

Дочь: Бурлей Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1825

Сын: Рудик Давид Прокофьевич

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1827

Сын: Рудик Антоний Прокофьевич

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1829

Сын: Рудик Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1833

Дочь: Кулик Ирина Прокофьевна

Мать ребёнка: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
25.12.1841
Липовый Рог, Чернігівська область
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