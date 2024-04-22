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Рудик Петр Прокофьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.06.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1829

Отец: Рудик Прокофий Емельянович

Мать: Рудик Агафия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1852

Жена: Рудик Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1853

Дочь: Рудик Онисия Петровна

Мать ребёнка: Рудик Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1856

Сын: Рудик Евстафий Петрович

Мать ребёнка: Рудик Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1860

Дочь: Рудик Марфа Петровна

Мать ребёнка: Рудик Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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