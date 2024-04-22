Рудик Петр Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1829
Отец: Рудик Прокофий Емельянович
Мать: Рудик Агафия Петровна
Бракосочетание
27.01.1852
Жена: Рудик Дарья Степановна
Рождение ребёнка
24.12.1853
Дочь: Рудик Онисия Петровна
Мать ребёнка: Рудик Дарья Степановна
Рождение ребёнка
20.09.1856
Мать ребёнка: Рудик Дарья Степановна
Рождение ребёнка
01.07.1860
Дочь: Рудик Марфа Петровна
Мать ребёнка: Рудик Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно